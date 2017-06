Altri guai in vista per Fabrizio Corona. Che l’ex re dei paparazzi non avesse un carattere facile era cosa ormai nota, ma quello che è accaduto in aula durante l’ultima udienza lascia ancora una volta stupiti.

Corona, che attualmente sta affrontando un processo per occultamento di beni (l’uomo avrebbe nascosto 1,7 milioni di euro nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice, Francesca Persi), si è messo a gridare a gran voce “Vergogna, voglio giustizia”. Questo scatto d’ira gli è costato l’allontanamento momentaneo dall’aula; dopo essersi nuovamente calmato, l’imputato è stato fatto rientrare.

Poco prima di cominciare l’udienza, il giudice Salvini aveva detto a Corona “questa è un’udienza importante per lei, stia tranquillo”. Fabrizio ha deciso di scusarsi, lasciando parlare il suo legale, Ivano Chiesa, che ha detto al giudice “lui si scusa, si è scusato, ha perso la pazienza, purtroppo è il suo carattere e gli è già costato caro”.

Nel corso del processo, il pubblico ministero Alessandra Dolci ha chiesto al giudice di condannare Fabrizio a 5 anni di reclusione per una lunga serie di illeciti tra cui: intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione e di indagare per una possibile appropriazione indebita.

Da parte sua Corona avrebbe dichiarato che polizia e Procura avrebbero commesso più di un errore nel corso dell’inchiesta e forse è anche per questa ragione che in aula non è riuscito a trattenere il nervosismo.

