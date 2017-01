Claudio Sona: il matrimonio con Mario è lontano, anche se…

Claudio Sona è stato di certo il vero trionfatore della scorsa stagione di “Uomini e donne”, il dating show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi. Il ragazzo, infatti, si è subito conquistato la simpatia dei telespettatori e ha stretto un rapporto di profonda amicizia con la padrona di casa; per di più è riuscito a tornare a casa con un fidanzato, Mario Serpa, con il quale ha stretto un rapporto di profonda complicità.

Sebbene i due stiano insieme solo da un mese, la loro vita di coppie va avanti a gonfie vele: Sona ha infatti deciso di presentare Mario ai suoi genitori e ha detto in un’intervista “Mario, se vogliamo, non è stata una novità; hanno avuto modo di conoscerlo guardando, da casa, le puntate di Uomini e Donne, motivo per cui gli argomenti di conversazione non sono certo mancati”. Insomma, la benedizione da parte di mamma e papà già c’è, eppure i due ragazzi sembra che non abbiano proprio voglia di bruciare le tappe troppo velocemente: in questi ultimi giorni Mario ha raccontato di aver preso 12 giorni di aspettativa da lavoro, per andare a casa del suo amato, che abita a Verona. Sulle pagine di fanpage.it il giovane romano ha detto “Ho preso un’aspettativa dal lavoro e trascorso gli ultimi 10-12 giorni a Verona da lui. Claudio ha un’attività, è più difficile che si sposti a Roma da me. Ci conosciamo da un mese, sinceramente non ci abbiamo pensato”. Vi state chiedendo a cosa non abbiano ancora pensato i due innamorati? Al matrimonio. Sì perché qualcuno già sperava che la coppia potesse convolare a nozze quanto prima.

Magari non li vedremo sposati entro l’anno, quel che è certo è che Mario e Claudio stanno vivendo la storia tenendo i piedi ben saldi a terra e questo è di certo l’unico modo per poter durare nel tempo.

[fonti articolo: fanpage.it, gossip.it]

[foto: sologossip.it]