La storia tra Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, e la supermodella Nina Moric tenne banco per molto tempo sui rotocalchi di cronaca rosa. La loro separazione, poi, fu ancora più burrascosa anche a causa della posizione di Fabrizio Corona che ebbe non pochi problemi con la giustizia di lì a poco.

Uno dei punti più “bassi” della relazione tra i due coincide con il giorno di Ferragosto dello scorso anno, quando un petardo esplose sotto casa di Corona: la ragione di tale esplosione, secondo quest’ultimo, sarebbe che la sua ex volesse togliergli il figlio. Fabrizio, infatti, ha dichiarato davanti al giudice Guido Salvini “Penso che sia stato il fidanzato della mia ex moglie Nina Moric”. L’uomo ha poi aggiunto “era quello di ottenere la custodia del minore e toglierla a me, perché così si sarebbe dimostrato che vivevo in una situazione di pericolo e mio figlio non poteva stare con me”.

Dall’esplosione dell’ordigno scaturì in seguito anche l’indagine nel corso della quale vennero rinvenuti, a casa di Corona, 2,6 milioni di euro in contanti.

I dubbi mossi da Fabrizio Corona, comunque, non sarebbero del tutto infondati: sembrerebbe infatti che anche la blogger e personaggio televisivo Selvaggia Lucarelli (ora in forza al programma RAI “Ballando con le stelle”) avesse confermato tempo addietro il coinvolgimento del fidanzato di Moric nella questione dell’ordigno. Lucarelli ha in seguito dichiarato: “Ho comunicato all’avvocato che la notizia della bomba sotto casa e la sua ubicazione mi fu data dal fidanzato di Corona prima che da altri. Fine. Certo non mi disse chi la mise”.

Insomma, una storia terribilmente torbida: se veramente il fidanzato di Nina Moric avesse compiuto un gesto del genere sarebbe gravissimo, sia perché la bomba avrebbe potuto mettere in serio pericolo la vita di Fabrizio, sia perché -e ciò è ancor più grave- avrebbe potuto mettere a rischio la vita del figlio.

