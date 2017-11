Costanza e Bobo: in arrivo un bebè per la velina e il bomber

Agli occhi di alcuni questo doveva essere niente più che un flirt estivo, l’ennesima storia “mordi e fuggi” di Bobo Vieri, uno che di donne belle, nel corso degli anni ne ha frequentate, eppure sembra che così non sia: Christian pare voglia fare davvero sul serio con Costanza Caraccio, l’ex velina bionda, con la quale sta vivendo un’intensa storia d’amore.

Il loro rapporto, reso noto non più di poche settimane fa via social network, è tornato sotto la lente d’ingrandimento dei giornali di gossip per una ragione che renderà felici i tanti fan della coppia: pare infatti che Costanza sia incinta. A metterci la mano sul fuoco è stato il settimanale Chi, che ha pronto un articolo in cui svelerà tutti i particolari. Secondo il giornale, Costanza sarebbe ancora ai primissimi mesi e pertanto il bambino (o bambina che sia) non nascerà prima della prossima primavera. La notizia ha, naturalmente, causato un vero e proprio terremoto mediatico, soprattutto sui social network, dove i due sono seguitissimi: nonostante la curiosità dei follower sia tanta, né Christian né Costanza hanno voluto lasciare alcuna dichiarazione. Se da una parte, però, sono mancate le conferme che tutti attendevano, dall’altra non sono neanche arrivate smentite, per tanto dobbiamo rimanere ancora tutti sul “chi va là” e aspettare che la novella coppia faccia il primo passo.

Che questo figlio arrivi o meno, comunque, noi non possiamo far altro che tifare per questa nuova coppia, che sembra davvero innamoratissima. E poi vedere un ex-latin lover come Bobo Vieri comportarsi così non può che farci piacere.

