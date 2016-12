Cuccarini vs. Parisi: la disputa non ha fine

“NemicaAmatissima” doveva servire a rilanciare a pieno le carriere di due delle più brave ballerine e showgirl che ci siano mai state in Italia: l’americana Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Le voci riguardo a una loro rivalità circolavano incessantemente da anni e questo show avrebbe dovuto dimostrare, una volta per tutte, che quelle erano solo illazioni. E nel corso dello show, effettivamente, tutti hanno creduto che tra le due stesse nascendo una bella amicizia. L’abbraccio finale, poi, aveva fatto diventare quella speranza una certezza.

Eppure non appena le luci dello show si sono spente, vecchi rancori sono subito tornati a galla. La talentuosa ballerina americana ha infatti iniziato a lanciare frecciatine alla sua collega, scrivendo su Twitter “mi devono spiegare per quale strana coincidenza i desideri della mia nemica amatissima siano stati esauditi e i miei no” e ancora “mi si deve spiegare ancora una volta per quale strana coincidenza i tagli sono avvenuti solo su numeri miei e mai sui numeri della mia nemica amatissima”. Insomma, trattamenti differenti. A queste dichiarazioni, Cuccarini ha risposto a “Domenica In”, dicendo “Le auguro di fare pace con se stessa”.

Forse stizzita dalla risposta della collega italiana, Heather ha deciso di postare sui canali social un video in cui fa finta di prendersi a pugni da sola, mentre una persona le chiede “hai litigato con se stessa?”. Nel finale poi spunta un gestaccio: la bionda americana mostra infatti il dito medio alla telecamera, quasi come fosse rivolto a Lorella.

Insomma, questa storia non avrà mai fine ma quel che è certo è che tra le due pare proprio non scorra buon sangue.

[fonti articolo: cronacaqui.it, velvetgossip.it]

[foto: ibtimes.com]