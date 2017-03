Daniel Radcliffe, star di Harry Potter, si sposerà con Erin Darke?

Harry Potter si sposa? Non dovrebbe essere un film di fantasia ma realtà la notizia trapelata da Star Magazine secondo cui ci sarebbero fiori d’arancio in arrivo per l’ex maghetto di Harry Potter. Secondo Star Magazine Daniel Radcliffe avrebbe regalato un anello di diamanti alla fidanzata Erin Darke. Un gesto che farebbe pensare ad un matrimonio in arrivo per il protagonista della saga di Harry Potter, nella quale lui vestiva i panni del mago e lei quelli di una babbana. La coppia non ha smentito né confermato la notizia trapelata da Star Magazine.

Fidanzati da oltre quattro anni. Daniel Radcliffe e Erin Darke sono una coppia da oltre quattro anni, un buon motivo per fare il grande salto verso il matrimonio e mettere su famiglia. L’ex maghetto ha 27 anni e l’ex babbana 28 ed entrambi già vivono insieme a Manhattan. Daniel Radcliffe e Erin Darke si sono conosciuti nel 2012 sul set di Giovani ribelli – Kill Your Darlings.

Daniel Radcliffe partecipò nel 2000 ai provini per la trasposizione cinematografica della saga di Harry Potter e fu scelto per il ruolo del protagonista nella serie di film tratti dai libri di J. K. Rowling: Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011). Erin Darke è conosciuta per il ruolo di Cindy nella serie televisiva Good Girls Revolt, oltre che per essere stata nel cast Still Alice.

(Foto: Donna Moderna)