DJ Fabo: ecco il post shock di Adinolfi

Che Mario Adinolfi non sia una persona con i peli sulla lingua s’era già capito: le sue posizioni su temi di rilevanza sociale hanno spesso sollevato polveroni, che lo hanno letteralmente travolto. L’ultimo caso sul quale Adinolfi ha voluto condividere la sua opinione è quello della morte di dj Fabo.

Fabiano Antoniani, questo il vero nome di Dj Fabo, ha deciso di porre fine alla propria vita, ricorrendo all’eutanasia: il dj è morto in Svizzera, poiché in Italia tale pratica è considerata illegale. L’uomo ha scelto di porre fine alla sua vita, dopo che un incidente lo aveva costretto a letto completamente paralizzato e lo aveva reso cieco. La vita, evidentemente, era diventata troppo difficile per Antoniani che, liberamente, ha deciso di finire di soffrire inutilmente.

A questo punto Adinolfi ha tenuto a scrivere il suo parere su Facebook, affermando: “Dj Fabo è morto. Ora la nostra domanda è semplice: speculando su questa tragedia, che legge volete? Volete il sistema svizzero, che sopprime un disabile a listino prezzi? […] Volete sfruttare l’onda emotiva per ottenere questa vergogna? Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. […]”. La frase, neanche a dirlo, ha scatenato una giustificata onda di indignazione da parte del popolo di Internet. A difesa del leader del popolo della famiglia è arrivata anche sua moglie Silvia che ha scritto: “È vergognoso che ancora una volta, per un’opinione difforme rispetto al politically correct, mio marito Mario sia stato censurato da Facebook. Per un mese non potrà né postare né rispondere a messaggi privati. Forza amore”. Un messaggio accorato che mostra quanto i due condividano gli stessi pensieri e obiettivi nella vita.

Quale sia il vostro pur sempre rispettabile punto di vista riguardo a questa storia, questa volta sembra proprio che Adinolfi si sia spinto un po’ troppo in là, dal momento che quanto fatto dalla Germania nazista non poteva di certo essere anche solo lontanamente accostato al concetto di eutanasia.

[fonte articolo: lastampa.it, leggo.it, unita.tv]

[foto: unita.tv]