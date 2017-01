Dopo l’ultimo scandalo Lapo Elkann si cancella dai social

Le ultime vicende del rampollo di casa Agnelli hanno riempito le pagine dei giornali di gossip e, dopo l’archiviazione del suo tentato sequestro, Lapo ha deciso di dare una svolta alla sua turbolenta vita, lasciando i social. L’ha fatto con un bel post di commiato in cui ha ringraziato tutte le persone, anche quelle che l’hanno duramente criticato, e i follower che non gli hanno mai fatto mancare il loro supporto, perfino nei momenti più difficili. “Comincia per me una nuova fase“, ha scritto Lapo, “personale e professionale, e vorrei vivere una vita offline”.

Una rinuncia al virtuale, insomma, che gli permetterà di staccare la spina e dedicarsi soltanto ai suoi progetti privati. Una scelta che arriva dopo un periodo complicato per lui, ma anche il gesto chiaro di chi, con consapevolezza, sa che le sue debolezze possono inasprire e fomentare polemiche in un mondo, quello dei social, in cui tutto purtroppo diventa di pubblico dominio.

Via da Facebook, Twitter, Instagram: per Lapo si tratta di una scelta radicale ma non un addio. Il giovane imprenditore ci ha tenuto a far sapere a tutti i follower che il suo è soltanto un arrivederci, un commiato non definitivo. Il suo messaggio è riuscito in pochi minuti a ottenere diverse migliaia di like e condivisioni, anche se qualche dura critica non è di certo mancata.

Nel frattempo è stato parapazzato nella bella isola di Capri, al largo del golfo di Napoli, e in dolce compagnia della modella tedesca Shermine Shahrivar. Tra loro sembra sia nata una grande sintonia: i due, infatti, si sono lasciati andare a pubbliche effusioni. Lei, tra l’altro, è mamma di una figlia avuta durante una sua precedente relazione, ma questo non ha creato nessun tipo di problema per Lapo.

Chissà se una relazione stabile potrebbe portare ordine nella vita di un uomo che, purtroppo, è apparso fragile di fronte alle proprie responsabilità. Coinvolto in scandali e polemiche, Lapo non ha mai nascosto una spiccata sensibilità che gli ha permesso di avere intorno a lui l’affetto di amici e parenti. E la sua dipendenza dalle droghe è un problema che ha deciso di affrontare e superare proprio grazie alla complicità delle persone a lui care.

Eppure in quel freddo mese di novembre la sua vacanza negli states poteva terminare con un lungo soggiorno nelle carceri statunitensi, dopo l’arresto per il finto sequestro. Per fortuna, però, non ha provato sulla sua pelle, a differenza di Fabrizio Corona, l’esperienza di convivere in una cella insieme con altri detenuti. Dunque può fortunatamente guardare con ottimismo al futuro, ma il tempo dei festini e del consumo di alcol e droghe deve rappresentare per lui un passato tutto da dimenticare. L’abbandono dei social è un primo passo verso la maturazione: speriamo che Lapo non cada di nuovo in facili tentazioni.

[Foto: Libero]