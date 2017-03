Apprezzato dalla critica specializzata e amato da orde di fan, Ed Sheeran è uno dei cantautori più di moda del momento. Il suo stile rassicurante ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo e ciò ha dato la possibilità al giovane inglese di mettere in cassa forte molti, molti soldi. Soldi che usa per comprare ville di gran lusso ma, a differenza di quello che si potrebbe credere, non in posti chic e alla moda (qualcuno parla di Hollywood?): il musicista ha infatti comprato una splendida tenuta in Umbria.

Ed ha confermato di aver acquistato un’abitazione a Paciano, nella zona del Lago Trasimeno, un punto ricco di rilevanti bellezze naturali e storiche. Poco prima di svelare la posizione della sua nuova abitazione, Sheeran ha dichiarato:

“Top secret, dico che è in centro Italia e che non è la Toscana perché è troppo piena di inglesi. C’è una vigna e appena l’ho vista ho deciso che dovevo comprare quel posto. Non sono il tipo da villa a Hollywood. Gli italiani sono persone che vivono circondati dalla cultura, il cibo incredibile, ottimo vino e un sacco di bellezza. Cosa si potrebbe desiderare di più per i vostri bambini? Imparare l’italiano con loro sarebbe molto divertente.”.

Naturalmente Ed non ha comprato un piccolo casolare, ma una lussuosissima villa con circa 20 locali, terreni sconfinati e un grande vigneto che gli ha letteralmente rapito il cuore. Perché va bene non essere tipi da Hollywood, ma è sempre bene -e giusto- mantenere un certo status sociale.

Bel colpo, dunque. E non è certo la prima star internazionale che compra casa nel Bel Paese: prima di lui hanno vissuto alle nostre latitudini già pesi massimi quali i cantanti Sting e Mariah Carey e gli attori premio Oscar Colin Firth e Daniel Day-Lewis.

