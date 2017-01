Eros Ramazzotti: tra il cantante e Marica la passione non finisce mai

Che Eros Ramazzotti fosse un animo romantico era un fatto dato ampiamente per assodato. Il cantante, uno dei più famosi in Europa, è autore di alcune delle canzoni d’amore più passionarie che si siano ascoltate negli ultimi 20 anni, almeno nella scena italiana. Per di più, sia con la sua ex Michelle Hunziker (madre della figlia Aurora) che con l’attuale compagna Marica Pellegrinelli, Ramazzotti non si è mai vergognato di mostrare il suo lato più dolce.

Spettacolare la natura anche con le nuvole 🏝🌊🏖❤🇲🇻#erosramazzotti #incantevole #maldives Una foto pubblicata da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 27 Gen 2017 alle ore 02:59 PST

Il cantante si trova per il momento alle Maldive, dove sta passando una romantica e passionale vacanza con Pellegrinelli: a conferma di ciò anche le foto in cui i due innamorati posano felici. Gli scatti, postati su Instagram dallo stesso Ramazzotti, come facile prevedere, hanno subito ricevuto centinaia di like da parte dei fan.

Eros, come si diceva prima, non è nuovo a mostrare pubblicamente tutto il suo amore per Marica: tempo addietro, infatti, aveva postato, sempre su Instagram, un collage con tutte le sue foto preferite della compagna: in questo caso, aveva accompagnato il tutto con la frase “L’amore vince sempre” e il testo della canzone “Tu sei”.

Nonostante i due siano spesso lontano a causa del lavoro, sembra proprio che la loro storia prosegua a gonfie vele: il loro amore è già stato coronato dalla nascita dei Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ciò nonostante la fiamma della passione è ancora accesa e viva.

Sapore di mare🦈🐳🐋🦑🦀 @ghiguain20_9 Un video pubblicato da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 24 Gen 2017 alle ore 06:53 PST



Insomma, noi non potremmo essere più felici per Eros e Marica. E voi?

