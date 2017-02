Eugenie Bouchard mantiene la promessa ed esce con un suo fan

Eugenie Bouchard non è solamente una bellissima ragazza, ma è anche una talentuosa tennista e una persona di parola. 44Esima nel ranking mondiale, l’avvenente sportiva (che ha anche posato nientemeno che per il calendario di Sport Illustrated) come tanti altri milioni di persone sparse nel mondo, qualche giorno fa si trovava a casa, guardando il Superbowl, uno degli eventi sportivi più importanti che ci siano.

Eugenie stava commentando via Twitter la partita e, a poco più di un quarto dalla fine, ha postato un messaggio con scritto “Comunque sapevo che Atlanta avrebbe vinto”. Con un pizzico di ironia e forse un minimo di spavalderia, un suo fan le ha risposto, commentando “Se vincono i Patriots usciamo insieme?”. Stranamente Genie non solo ha risposto, ma ha detto al ragazzo di sì. Siete curiosi di sapere come è andata a finire? Beh, i Patriots si sono presi il lusso di rimontare e vincere la partita, trascinati dal solito Tom Brady. A questo punto Bouchard ha deciso di mantenere la promessa fatta a John, questo il nome del suo fan, e i due si sono realmente incontrati per un appuntamento!

La sportiva ha deciso di vivere la serata assieme agli altri fan, postando numerose foto e simpatici video che la ritraevano in compagnia del fortunatissimo ragazzo americano, mentre erano a una partita di basket.

Insomma, non solo una fuori classe sul terreno di gioco, ma anche una donna di parola, che ha deciso di esaudire il sogno di un suo follower, che da oggi potrà dire di essere riuscito ad uscire con una famosa campionessa di tennis.

[fonti articolo: deejay.it, livetennis.it]

[foto: deejay.it]