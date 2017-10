Fedez e Chiara Ferragni annunciano su Instagram l’arrivo di Leone

Fedez e Chiara Ferragni, ora è ufficiale: presto arriverà Leone. La coppia ha confermato ufficialmente l’arrivo del loro bebè con due foto e due post su Instagram: uno in italiano scritto da Fedez e l’altro in inglese dalla compagna. Il rapper e la fashion blogger saranno presto genitori, visto che la Ferragni è al quinto mese di gravidanza. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale Oggi, la coppia aspetterebbe un maschio e il nome sarebbe stato già deciso: Leone.

Il post di Fedez. Nel post pubblicato dal rapper si vedono i due abbracciati sul letto, in accappatoio bianco: “Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3! – scrive Fedez. Avremmo voluto aspettare ancora un po’ a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo”.

La Ferragni, nel suo post, è stata più “tecnica” ed ha parlato sia del mese di gravidanza al quale è arrivata, il quinto, e anche del nomignolo affibbiato al loro piccolo, “baby raviolo”, in attesa di avere l’ufficialità del nome: “We’re gonna be parents soon. I’m 5 months pregnant now and we can’t wait to meet baby raviolo”.

(Foto: Corriere della Sera)