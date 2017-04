Fedez: una delle sue ex nel cast di “Uomini e donne”

Se c’è un musicista, in Italia, che negli ultimi anni è riuscito a consolidare il suo status di superstar, quello è Fedez. Le vendite dei suoi dischi sono cresciute a dismisura, la sua partecipazione a X Factor è stata un successo e i suoi concerti fanno registrare perennemente il tutto esaurito. Il tutto senza contare che il video “Vorrei ma non posto”, in collaborazione con J-Ax, è uno dei pochissimi in Italia ad aver la certificazione VEVO per aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni. Ah, poi c’è anche la vita privata: Federico sta vivendo un sogno d’amore con al fianco la blogger di moda più famosa e talentuosa del mondo, la splendida Chiara Ferragni.

Prima di lei però c’è stato più di qualche flirt che Fedez ha vissuto: tra gli amori passati del rapper figura anche Greta Orsingher, salita alla ribalta in questi ultimi giorni grazie alla sua partecipazione al celeberrimo dating show targato Canale 5, “Uomini e donne”.

Gli appassionati di gossip e il pubblico in studio hanno subito notato che il suo volto avesse un che di conosciuto, familiare; la giovane, studentessa di comunicazione allo Iulm, fa parte dello stuolo di corteggiatrici che cercano di conquistare l’amore di Marco Cartasegna.

Questa, comunque, non è la prima volta che Greta stia davanti alle telecamere: Orsingher ha infatti partecipato anche a “La scimmia”, reality show poco fortunato che andò in onda sulle reti Mediaset tra il 2012 e il 2013.

Quale sarà dunque il futuro di Greta? Riuscirà a mettersi in mostra per quel che è a “Uomini e donne”? O il suo passato la schiaccerà, senza darle la possibilità di poter dimostrare a tutti le sue vere qualità? Staremo a vedere.

