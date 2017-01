Fedez vs. Marracash e Guè Pequeno: la faida non si placa

I rapper, alle volte, hanno un carattere fin troppo esplosivo. Negli Stati Uniti sono stati molti gli scontri tra le star del rap, alcuni dei quali sono finiti in modi quantomai tragici. Anche in Italia i dissing più o meno violenti non sono mancati, anche se il più delle volte si sono risolti finendo nel dimenticatoio.

L’ultima faida vede coinvolti da una parte Marracash e Guè Pequeno, quest’ultimo noto per essere stato il compagno -per un breve periodo- di Nicole Minetti, e dall’altra Fedez.

Il tutto è scoppiato a seguito di un’intervista rilasciata dalla coppia Marra-Gue, che sulle pagine del Corriere della Sera hanno dichiarato: “Non sono rapportabili a noi. Basta guardare alle rime e agli artisti con cui collaborano per capire che sono una forma di pop […]Fedez è una macchina da guerra del business, glielo riconosco, ma il mio fare musica ha altri obiettivi. Non è un delitto fare soldi, ma io lo dico chiaramente. Non voglio essere un politico, un attivista sociale o altro. Se invece hai la psicosi che ti fa vivere per il clic, sui social finisci col dire tutto e il contrario di tutto, preghi per Aleppo, preghi per i terremotati quando in realtà preghi per i soldi”.

Le parole pronunciate dai rapper devono aver infastidito molto Fedez, il quale ha risposto con un video su Instagram con cui, poco diplomaticamente, afferma che Marracash e Pequeno siano invidiosi del successo raccolto da Fedez e J-Ax.

Naturalmente la contro-risposta non si è fatta attendere. Marra e Gue hanno nuovamente chiosato contro i due colleghi, scrivendo: “A quanto pare al nano con la sindrome di Napoleone è partita la nave sui social, ha inventato un bel po’ di c***e. Anzitutto come parli oh, sembri il Cummenda. In secondo luogo, tu ieri mi hai incontrato e io ho abbassato lo sguardo… ma dove? Tu ieri alla sfilata di Moschino eri seduto esattamente di fronte a me, non mi hai neanche per sbaglio guardato. Ti sei inventato una cazzata totale, pensa che con Ghali abbiamo riso perché alla fine della sfilata sei scappato come se tu fossi un ladro. Sei l’unico babbo della storia dell’umanità che va alle sfilate con il bodyguard. Al massimo io abbasso lo sguardo perché mi arrivi al c… Ripigliati, curati. E’ veramente incredibile questa storia”. Guè Pequeno, aggiunge “Abbiamo venduto 300 milioni di biglietti, faremo un tour su Marte, il nostro disco è il numero uno dei numeri uno, presto sarò presidente della Repubblica…”.

Insomma, troverà fine questa faida o i tre hanno deciso di tirarla avanti ancora per molto?

[fonti articolo: corriere.it, tgcom24.mediaset.it, deejay.it]

[foto: corriere.it]