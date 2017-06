Fiorello punzecchia Morandi: “Smettila di fare il giovane”

Da una parte c’è lui, il Fiorello nazionale, che ormai da anni rappresenta il meglio del meglio in quanto a oneman show a livello nazionale; dall’altra c’è un certo Gianni Morandi, cantante che da oltre 50 anni accompagna la musica leggera italiana, un artista capace di vendere oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo.

I due, da tanti anni carissimi amici, sembrano vederla in maniera decisamente diversa sul come “vivere la vecchiaia”: Gianni, di fatti, è attivissimo sui social network e, oltretutto, ha da poco rilasciato un singolo nuovo di zecca intitolato “Volare”, in collaborazione con Rovazzi, idolo dei teenager e star di Youtube. Fiorello, dal canto suo, continua a lavorare tra radio, televisione e teatro, mantenendo però un profilo più basso.

Proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, ha deciso di “criticare” apertamente le scelte fatte da Gianni via social, tramite un post che recita “Se 25 anni fa, avessi visto un uomo di 57 anni con il cappello storto e il giubbottino così, avrei detto: Guarda sto babbeo. Ci hai rovinato Gianni Morandi, non ci fai fare una vecchiaia serena perché tutti seguiamo te, facciamo i simpatici, facciamo i giovani sui social. E invece no, dobbiamo fare i vecchi. Non è che tutti possiamo avere la forza che ha Gianni Morandi. Capisci Gianni?”. Morandi, naturalmente, ha risposto come solo lui sa fare, scrivendo “Ma no Fiore, è tutta una finta. È un’applicazione di Facebook, che mi fa sembrare giovane e sportivo, ma la realtà è un’altra…Guarda quante pillole devo prendere”.

Insomma, un battibecco a dir poco spiritoso che solo due personalità come Fiorello e Morandi potevano affrontare.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, corriere.it, iltempo.it]

[foto: iltempo.it]