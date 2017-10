Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati?

Ex manager di Formula 1, importante uomo d’affari e personaggio televisivo, Flavio Briatore è una delle persone più famose e uno degli uomini più desiderati di sempre, almeno nell’ambito del festival set europeo. Tra le sue relazioni ricordiamo quelle con Noami Campbell, con Heidi Klum e con Elisabetta Gregoraci, con la quale è stato sentimentalmente legato negli ultimi anni e dalla quale ha anche avuto due figli.

La storia tra i due, però, sembra essere giunta al capolinea. Era da un po’ che circolavano sempre più insistenti riguardanti problemi nella coppia (i due hanno anche passato le vacanze separati), eppure ora sembra essere arrivata la conferma: Flavio è stato infatti paparazzato mentre baciava un’altra donna. Per ora, comunque, non è arrivata alcuna conferma di separazione dai due diretti interessati che, al contrario, hanno sempre apostrofato le voci di crisi come false. Certo le immagini raccolte dai fotografi sembrano dire altro. Qual è dunque la realtà dei fatti?

Ma chi è questa fantomatica donna che ha apparentemente baciato Flavio? Riguardo alla sua identità non si sa ancora nulla ed è rimasta completamente avvolta nel mistero, quel che è certo è che la giovane è davvero bellissima e conferma, ancora una volta, il buon gusto di Briatore in quanto a donne.

[fonti articolo: oggi.it, blitzquotidano.it]

[foto: www.corriere.it]