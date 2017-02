Francesco Gabbani e Dalila Iardella: il segreto del loro amore

Fresco vincitore del Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani è sempre stato un artista riservato e che non ha mai amato parlare della sua vita privata. Eppure il cantante di Massa Carrara, in una recente intervista al settimanale DiPiù, non ha esitato a rivelare alcuni interessanti particolari sul rapporto che lo lega a Dalila Iardella, giovane tatuatrice con cui convive da quattro anni.

“Litighiamo spesso ma io non potrei stare senza di lei”, ha spiegato Gabbani, sintetizzando in questo modo la sua storia d’amore. L’autore del brano Occidentali’s Karma ha voluto pubblicamente riconoscere l’importanza della sua fidanzata nella loro vita di coppia. Perché Dalila è riuscita a sopportare le loro frequenti liti e gli improvvisi sbalzi d’umore di cui Francesco è spesso vittima, riuscendo a divenire un punto di riferimento per lui.

“Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare al posto mio”: sono queste le parole che, dopo le loro liti, Dalila ha rivolto a Francesco e che il cantante ha rivelato a DiPiù. Ma il vincitore di Sanremo non ha esitato a rivelare altri aneddoti sul rapporto che lo lega alla sua fidanzata. Come quella volta che lei se n’è andata di casa per spronarlo a superare le sue insicurezze. Un gesto che è servito a trasformare Gabbani nell’artista che abbiamo visto esibirsi sull’Ariston, con tanto di maglioncini colorati che stanno spopolando sui social e sul web.

E nell’intervista a DiPiù Francesco ricorda anche un altro episodio, capitato agli inizi della sua carriera quando, in preda alla rabbia, sfasciò una chitarra. Al suo fianco c’era sempre lei, Dalila, una donna capace di accettare anche le periodiche crisi di un artista che non sa gestire il suo talento o che è vittima della rabbia se non riesce a trovare le parole con cui terminare una canzone. D’altronde sono questi i rischi di chi vuole intraprendere una relazione con un artista, e la Iardella negli ultimi anni ha assolto benissimo questo ruolo.

Gabbani ha cambiato anche idea sui tatuaggi, che un tempo riteneva lo sfogo “di chi ha qualcosa di represso”. Ora grazie all’amore per Dalila, che di mestiere fa appunto la tatuatrice, ha imparato a definirli meglio. Il cantante, pur ammettendo che è anomalo sottoporre la pelle a un calvario del genere, ha compreso che si tratta pur sempre di una forma d’arte, e che dietro a un tatuaggio ci sono aspetti più profondi e che vanno capiti.

Il rapporto tra Francesco e Dalila sembra proprio una canzone dalle rime indefinite, qualcosa che si costruisce e si rafforza nel tempo e nella passione. I due, ormai, stanno insieme da quattro anni, ma la loro convivenza, fatta di momenti alti e altri bassi, è quella comune a tante coppie giovani come la loro. Gabbani può pensare alla sua carriera con maggiore ottimismo e guardare al futuro con serenità. E chissà se la sua fidanzata non riuscirà a convincerlo a farsi un tatuaggio per celebrare la vittoria di Sanremo!

[Fonte foto: dilei.it]