Furto delle foto VIP: tra gli accusati, anche Selvaggia Lucarelli

2010: Elisabetta Canalis, al tempo fidanzata con uno degli attori più celebri del mondo, George Clooney, compie 32 anni e decide di farlo, festeggiando nella villa del suo ex fidanzato, sul lago di Como. Ci sono molti invitati, tanti VIP e, come logico immaginare, la festa diventa una sorta di “evento” mediatico.

Evento mediatico che incuriosisce anche molti giornalisti, blogger, tra i quali figurano anche nomi di una certa rilevanza, quali quelli di Selvaggia Lucarelli (nota per le sue battaglie sui social network), Gianluca Neri e Guia Soncini. Proprio questi tre sono al centro di una vicenda giudiziaria, con l’accusa di aver sottratto abusivamente foto e segreti a personaggi famosi, entrando abusivamente nei loro account di posta elettronica. La condanna chiesta dal PM Grazia Colacicco è di un anno e due mesi per Gianluca Neri, un anno per Selvaggia Lucarelli e dieci mesi per Guia Soncini. C’è da specificare che, sempre secondo il PM di Milano, Soncini fosse coinvolta solo da un punto di vista morale, senza pertanto aver commesso alcun tipo di dolo specifico. Differente è invece la posizione degli altri due, che avrebbero cercato di rivendere le foto al giornale “Chi”, per la cifra di 120 mila euro. Neri, in particolar modo, ebbe un ruolo “predominante dal punto di vista tecnico, nonostante non ci sia la pistola fumante, ovvero la prova forense del suo accesso all’account di Federica Fontana”.

Federica Fontana ed Elisabetta Canalis, tramite i loro avvocati Marco Tullio Giordano e Giuseppe Vaciago, hanno chiesto una provvisionale di 10 mila euro, una somma tutto sommato adeguata. Per ora l’udienza è stata fissata al 27 Marzo prossimo.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, corriere.it, lastampa.it]

[foto: letteradonna.it]