Gabriele Rossi, attore ex Gf Vip si confessa: “Non cerco una compagna’

Il Grande Fratello Vip per vincere le insicurezze. Gabriele Rossi, attore ed ex partecipante al reality show del Grande Fratello Vip, parla di sé in un’intervista al settimanale Intimità. Racconta di come, grazie alla partecipazione al reality, abbia “vinto molte insicurezze” perché, afferma Rossi, “ho sempre pensato troppo al giudizio degli altri, mi lasciavo condizionare”. Entrare nella casa più spiata d’Italia è stato per lui come avere la possibilità di praticare “una terapia d’urto senza precedenti. Sei sotto gli occhi di tutti 24 ore su 24. Sì, mi sento più forte, ora”.

La famiglia? Sì, ma senza matrimonio. Nel corso dell’intervista gli è stata posta una domanda alla quale non è sempre facile rispondere ovvero come si immagina tra dieci anni. Rossi, oggi 29enne, ha così risposto: “Vengo da una famiglia super tradizionale e certamente voglio anch’io una famiglia tutta mia, un nucleo protetto, sicuro. Per scelta, però, non mi sposerò. Non mi piace l’idea”. Al momento si dichiara single e afferma di sentirsi bene e di non essere “alla ricerca spasmodica di una compagna, ma sono apertissimo a tutto quello che mi può riservare la vita”.

(Fonte: www.gossipblog.it)

(Foto: Leggo)