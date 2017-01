Gemma Galgani vs. Tina Cipollari: ecco il parere di Costanzo

“Uomini e Donne” è, senza ombra di dubbio, il dating show più importante e seguito della televisione italiana. L’idea di Maria De Filippi di dare più spazio possibile ai protagonisti è stata indubbiamente vincente e ha decretato il successo del programma.

Ma l’amore che, ogni giorno, il pubblico tributa alla trasmissione è dovuto anche ai partecipanti stessi e ai continui litigi che li vedono coinvolti. Nell’edizione “trono over” i battibecchi più celebri sono quelli che, ormai da più di un anno, nascono tra l’ex corteggiatrice Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima è diventata famosa per la sua lingua tagliente: i suoi commenti, infatti, hanno spesso scatenato le ire di molte persone. Gemma sembra essere la preda preferita di Cipollari, soprattutto per via del rapporto che l’ha legata a Giorgio Manetti.

Sul rapporto a dir poco conflittuale nato fra le due prime dame è intervenuto anche Maurizio Costanzo, marito, come tutti sanno, della conduttrice Maria De Filippi. Il giornalista ha dichiarato “L’antagonismo contro Gemma, creato dalla stessa Tina Cipollari, è un esempio di improvvisazione molto interessante. Ciò che ancora non è chiaro è in che modo sia nata questa forte antipatia, potremmo dire è quasi odio quello che la Cipollari prova nei confronti di Gemma Galgani. Talvolta sono portato a pensare, a freddo, che abbia individuato in Gemma il personaggio da contrastare e, da lì, abbia messo in piedi il teatrino”. Che sia davvero un teatrino quello messo in piedi da Tina? O, effettivamente, tra le due non corre buon sangue?

Quale sia la risposta probabilmente non lo sapremo mai, ciò che è certo, invece, è che assistere alle discussioni tra le due è veramente un divertimento al quale non vorremmo mai rinunciare.

[fonti articolo: viveremilano.biz, it.blastingnews.com, urbanpost.it]

[foto: funweek.it]