George Clooney diventerà papà a Marzo

George Clooney è uno degli attori più famosi e amati di Hollywood. George è anche considerato uno degli uomini più belli e desiderati al mondo, proprio per questa ragione quando ufficializzò la sua relazione con l’avvocatessa Amal Alamuddin, molte donne persero le speranze di realizzare il loro segreto sogno d’amore.

Le fan più sfegatate saranno però felici, sicuramente, di sapere che il bell’attore a Marzo diventerà finalmente papà. E il premio Oscar non si è accontentato di un solo figlio: Clooney diventerà infatti padre di due gemellini. A rivelare la notizia bomba è stato il giornale libanese The daily star. A confessare lo stato interessante di Amal sarebbe stata una fonte vicina alla famiglia dell’avvocatessa stessa.

La notizia della paternità di George è giunta un po’come un fulmine a ciel sereno, questo perché fino a poco tempo fa l’attore aveva dichiarato che un figlio non era esattamente una priorità nella sua vita. Nel 2015, comunque Clooney aveva fatto parzialmente marcia indietro, affermando che stava iniziando a prendere in considerazione il fatto di diventare padre e di costruire una famiglia con la moglie.

Insomma, che la cosa fosse pianificata o meno, i figli di George e Amal sembrano già essere i baby celebrities più attesi del 2017. D’altra parte dopo i figli di Brad e Angelina e dopo quelli di Matt Demone, quelli di Clooney erano gli unici che mancassero all’appello.

Auguri dunque alla coppia.

[fonti articolo: repubblica.it, rainews.it]

[Foto: gossipcorner.altervista.org]