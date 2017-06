George e Amal Clooney: ecco i gemelli Ella e Alexander

In casa Clooney sono arrivati due gemelli. La cicogna ha finalmente portato i due gemelli Ella e Alexander in casa dell’attore George Clooney e di sua moglie Amal Ramzi Alamuddin, avvocatessa libanese naturalizzata britannica. A dare la notizia il portavoce della coppia, Stan Rosenfield: “Questa mattina Amal e George hanno dato il benvenuto a Ella e Alexander Clooney nelle loro vite. Entrambi sono felici, sani e stanno bene”. Il comunicato si chiude poi con una battuta: “George è sedato e dovrebbe riprendersi in pochi giorni”.

George Clooney e Amal si sono incontrati nel 2013 e nel giro di poco tempo l’attore americano è stato letteralmente stregato da quella che sarebbe diventata sua moglie. I due si sono sposati nella splendida cornice di Venezia, meta molto amata, come tutta l’Italia, da Clooney. Amal non ha smesso, durante la gravidanza, di prendere parte ad eventi benefici e del mondo dello spettacolo.

La paternità una grande responsabilità. Nell’intervista rilasciata Chi, l’attore aveva ammesso: “E’ un po’ da pazzi, vero? Se mi avessero detto che un giorno sarei diventato papà di due gemelli…Siamo preoccupati e felici allo stesso tempo. Io ci penso sempre, 24 ore al giorno. Come non provare ansia di fronte a questa enorme responsabilità?”. Il momento è arrivato ed ora papà George e mamma Amal dovranno provare dal vivo la responsabilità di essere genitori dei loro gemellini Ella e Alexander.

(Fonte: www.tgcom24.mediaset.it)

(Foto: DiLei)