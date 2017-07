George e Charlotte troppo vivaci: la principessa Kate li affida alla super-nanny

George e Charlotte troppo vivaci? Arriva la super specialista! George e Charlotte, i figli di Kate e William, sembra siano molto vivaci, come spesso accade ai bambini della loro età. La duchessa di Cambridge, per rimediare, avrebbe deciso di affidarli ad uno specialista qualificato esperto nel comportamento dei bambini. A diffondere tale decisione è il sito Celebdirtylaundry.

Papà William ringrazia. L’erede al trono William, a quanto pare molto provato in particolare dalla piccola peste George, avrebbe tirato un sospiro di sollievo in seguito alla decisione presa da sua moglie Kate. I molti impegni non permettono ai due principi di poter stare dietro alle molte intemperanze dei loro figli ed un aiuto esterno era più che necessario.

Buone maniere e lingue straniere. La super-bambinaia non solo insegnerà ai piccoli principi le regole di comportamento ma anche le lingue straniere: francese e spagnolo. Un aiuto con i figli, quando si è così impegnati, fa sempre comodo, nonostante Kate e William, nel pieno delle loro funzioni reali, abbiano già un adeguato team di assistenti al loro fianco. Una super-bambinaia però non era ancora arrivata. Saranno contenti i principini George e Charlotte della decisione presa da mamma Kate e papà William?

(Fonte: Celebdirtylaundry)

(Foto: Panorama)