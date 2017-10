GF VIP, Malgioglio: la confessione su Signorini, il suo primo amore

A Cristiano Malgioglio non sono mai mancate le parole. È arrivata l’ultima rivelazione bomba fatta dall’autore e cantante siciliano nella casa del Grande Fratello Vip. Malgioglio ha confidato alla regista Simona Izzo il nome del suo primo amore. Un nome che, una volta pronunciato, ha lasciato tutti di stucco, anche il diretto interessato che era presente in studio: si tratta di Alfonso Signorini, opinionista del Grande Fratello.

Al momento della messa in onda del filmato in cui Malgioglio rivelava il nome del suo primo amore, Signorini si trovava proprio in studio: “Malgy, non sai tenerti un cecio in bocca neanche a pagarti – ha detto il direttore responsabile della rivista settimanale Chi. C’eravamo promessi prima di entrare nella casa del Gf Vip che avresti taciuto su questo”. Il paroliere si è difeso affermando “che Simona è brava a scatenare determinate emozioni”.

La confessione: “Noi eravamo etero, ci siamo incontrati da amici – ha detto Malgioglio. Ci amavamo così tanto da amici che abbiamo deciso di diventare gay per amarci”. E Signorini ha aggiunto: “Va beh, dico anche che gelato al cioccolato ero io”.

Perché si sono lasciati? La risposta l’ha fornita la Izzo a Ilary Blasi: “Voglio dire perché i due si sono lasciati. Durante la settimana sono andata nella piega o piaga dell’amore e mi ha detto il perché. Malgioglio mi ha detto: “perché ci amavamo troppo””.

(Foto: Il Mattino)