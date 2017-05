Gianluca Vacchi ospite in discoteca per 24 mila euro

La figura di Gianluca Vacchi è di certo una delle più curiose emerse in Italia negli ultimi anni: l’imprenditore, infatti, ha conquistato il cuore di molti fan, grazie a dei simpatici video in cui si esibisce in balletti scatenati assieme a bellissime ragazze. Il suo stile di vita lo ha reso subito simile all’americano Dan Bilzerian, anch’egli ricco, amante di belle donne e barche a vela.

Ma come ha fatto a guadagnare così tanti soldi il signor Vacchi? Sicuramente il lavoro nell’impresa di famiglia è stata un’importantissima base dalla quale partire, ma ultimamente Gianluca può contare su importantissime entrate provenienti da tutt’altro tipo di attività: un esempio potrebbero essere le sue ospitate in discoteca. Sì, avete letto bene, le sue ospitate in discoteca. Perché quando Gianluca Vacchi si muove, si muovono anche gli affari dei locali che lo ospitano; locali che, come è logico che sia, sono pronti a sborsare cifre pazzesche pur di averlo. Al Pineta Club di Milano, ad esempio, stando a un’indiscrezione del giornale “Chi”, avrebbero sborsato la ragguardevole cifra di 24 mila euro pur di averlo come ospite d’onore lo scorso 24 Aprile.

Certo, va segnalato che la pubblicità fatta al locale non ha prezzo, anche perché, lo ricordiamo, Gianluca Vacchi è uno degli italiani maggiormente seguiti sui social network: vi basti sapere che, ad esempio, su Instagram può vantare qualcosa come 9,1 milioni di follower e su Facebook quasi 1,5 milioni.

Crediate che siano comunque troppi 24 mila euro per una semplice serata passata in discoteca? Beh, ci spiace deludervi, ma questo si chiama marketing.

[fonti articolo: supereva.it, rds.it]

[foto: supereva.it]