Gianluca Vacchi torna single. Finita la storia con Giorgia

Hanno letteralmente infiammato la rete con i loro balletti sexy e con la loro ostentazione continua di ricchezza e bellezza, ciò nonostante la storia d’amore che li legava ormai da qualche anno è finita: non vedremo più il manager di successo Gianluca Vacchi ballare con la bella Giorgia Gabriele.

In realtà la notizia deve ancora essere confermata dai diretti interessati, eppure gli internauti non hanno dubbi: d’altra parte, negli ultimi video postati da Gianluca non c’è ombra di Giorgia. Perché dovrebbe decidere di estromettere la sua fidanzata, la persona con la quale condivide tutto nella vita privata, dai video che li hanno resi famosi come coppia?

Sempre secondo le prime indiscrezioni, fra l’altro, pare proprio che a prendere la decisione sia stata Giorgia, desiderosa di cominciare a muovere i primi passi nel mondo della moda, in veste di stilista. Che la fama di Gianluca l’abbia spaventata?

La bomba da gossip sarebbe comunque stata confermata e rilanciata anche da Novella 2000: la redazione del giornale sarebbe infatti certa riguardo a una rottura che, ne siamo certi, susciterà gran parlare sotto gli ombrelloni questa estate. Sì perché, in fondo, nonostante il personaggio di Vacchi sia quel che è, rimane il fatto che i balletti della coppia e i loro video un sorriso riuscivano sempre a tirarcelo fuori.

Ma chissà, magari è solamente un allontanamento momentaneo, un periodo di pausa per riordinare le idee. Altrimenti dovremo aspettare la prossima fiamma di Gianluca, prima di rivederlo ballare in coppia in una delle sue clip.

[fonti articolo: ilmessaggero.it, ilsecoloxix.it, oggi.it]

[foto: youtube.it]