Gigi D’Alessio su Anna Tatangelo: “Se fosse in USA sarebbe come Jennifer Lopez”

A margine della presentazione del programma ‘Made in Sud’ di cui sarà il padrone di casa insieme a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, il buon Gigi D’Alessio, interrogato sull’interpretazione di Anna Tatangelo in “Un Natale al Sud”, ha dedicato parole dolci verso sua moglie:

“Anna è molto determinata e quando deve fare una cosa si impegna. Peccato che in Italia se sai cantare, ballare e recitare, ti chiedono di scegliere. In America invece sei Jennifer Lopez o Whitney Houston”.

Il cantante, invece, è reduce dal Festival di Sanremo. Lì, la compagna (madre del suo Andrea, 6) ha preferito restare in disparte. Ma non per una presunta crisi: “Dopo 12 anni stiamo ancora a parlare di noi”, ha spiegato l’artista di recente, “Non ho fatto servizi con lei e mio figlio perché ero lì per fare musica”.

