Gina Lollobrigida festeggia i 90 con una festa in grande stile

Il nome di Gina Lollobrigida è uno dei più importanti nel panorama cinematografico europeo. L’attrice italiana, infatti, fu uno dei volti più importanti a cavallo tra gli anni 50 e 60, grazie a ruoli in film importanti quali “Pane, amore e fantasia”, “Torna a Settembre” per il quale vinse anche un Golden Globe, “La donna più bella del mondo” e tanti altri.

Dopo un periodo buio segnato da scandali e problemi di vario genere, alcuni dei quali hanno riguardato anche il figlio, Gina ha potuto passare una giornata spensierata, assieme ai suoi tanti amici VIP, per poter festeggiare un compleanno davvero importante e speciale: l’attrice ha infatti compiuto 90 anni.

La diva ha organizzato un party in un lussuoso locale in via dei Condotti, a Roma, a due passi dalla centralissima Piazza di Spagna; assieme a lei c’erano volti noti della TV e del cinema, tra cui le due amiche di sempre Maria Venier e Ursula Andress, l’indimenticabile prima Bond girl.

Il locale è stato letteralmente assediato dai giornalisti e l’esterno, com’era facilmente prevedibile, era affollato dai curiosi e dai tantissimi fan di una delle più grandi attrici che l’Europa ricordi.

Tanti auguri dunque, tanti auguri a una delle stelle più brillanti del firmamento, con la speranza che le 90 candeline spente possano definitivamente allontanare i fantasmi del passato e con la speranza che Gina non debba più combattere tra matrimoni falsi e problemi di alcun tipo.

[fonti articolo: it.euronews.com, today.it, repubblica.it]

[foto: corriere.it]