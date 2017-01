Gossip, il fratello di Kate Hudson su Brad Pitt: ‘vivere con lui è un inferno’

Brad Pitt senza pace? L’attore, tra i più gettonati dello star system di Hollywood, sembra proprio non trovare pace in questo periodo. Oliver Hudson, fratello della sua attuale compagna, l’attrice Kate Hudson, non sembra sopportare di buon grado questa relazione. Il fratello della Hudson è arrivato a definire la vita con Pitt un vero “inferno”. Perché?

“Mi chiama fratello e mette zizzania tra me e il mio vero fratello”. Oliver Hudson ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il suo sfogo contro Brad Pitt: “Sì, è stato un vero inferno! È disordinato come una mer*a, beve dal cartone e lascia la porta aperta mentre sta facendo la cacca… E tutto questo a casa mia!!! Mi chiama ‘fratello’ e mette zizzania tra me e il mio vero fratello, che ora non mi parla più”. E non è finita qui: “Insiste con i miei figli – prosegue Oliver – perché lo chiamino “zio B” e ha perso la mia bambina più piccola sul molo di Santa Monica, lasciandola lì per due giorni… Mia mamma ha iniziato a flirtare con lui e ora indossa tutto il giorno leggere sottovesti che di solito usa per dormire, aggirandosi per casa. Mio padre continua a dire: ‘Va bene, è Brad Pitt!’. Invece non va bene. Io ho bisogno di tornare alla mia vita di prima. Lo caccerò”. Cosa ne pensa Kate Hudosn dello sfogo di suo fratello? Gelosia o realtà?

(Fonte: ilmessaggero.it)

(Foto: TGCom24)