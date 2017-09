Ignazio Moser è ancora innamorato della sua ex?

Tra i personaggi che maggiormente stanno emergendo dalla seconda stagione del “Grande Fratello VIP” c’è sicuramente Ignazio Moser. Il figlio dell’ex ciclista Francesco, si sta guadagnando, pian piano la simpatia del grande pubblico, con la sua spontaneità e il suo modo di fare.

Il giovane è ora al centro dell’attenzione della cronaca rosa, perché durante le riprese del Grande Fratello è tornato a parlare apertamente della sua ex fidanzata, Virginia Stablum. La 19enne, studentessa universitaria, è già un volto noto agli appassionati di Uomini & Donne, per essere una delle corteggiatrici del noto programma presentato da Maria De Filippi. Il ragazzo ha dichiarato “Quello che me l’ha fatta tornare in mente è stato vedere lei (riferendosi a Giulia de Lellis) impegnata in una situazione sentimentale che tutti vorrebbero. La invidio ma al tempo stesso questa cosa mi fa molta paura. Questo mi frena. Ho avuto alcune ragazze dopo di lei, ed ero io ogni volta, al momento della svolta, a fare un passo indietro. Vengo da una famiglia molto solida, i miei sono insieme da 35 anni e sicuramente ho la prospettiva di metter su famiglia, ma oggi mi è più facile fare il bomber. Ma ho paura di non riuscire più a smettere di collezionare donne”. Che sia un’implicita dichiarazione nei confronti dell’ex, che sembra ormai aver definitivamente voltato pagina?

Ciò che è certo è che Ignazio è sembrato davvero onesto nelle sue dichiarazioni. Chissà, magari una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, Moser farà di tutto pur di riuscire a riconquistare la bella Virginia.

