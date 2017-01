Da una parte c’è lui, uno dei giocatori di calcio più ammirati, ricchi e famosi di sempre; dall’altra c’è lei, ex membro delle Spice Girls (la girl band più famosa e di successo di tutta la storia) e, ora, stilista di fama internazionale. Sì, lo avrete capito, stiamo parlando di David Beckham e Victoria Adams.

Negli ultimi tempi erano molte le voci che circolavano e che li volevano in profonda crisi: alla faccia dei detrattori, i due, in occasione del loro 18esimo anniversario di matrimonio, hanno rinnovato le loro promesse, mettendo a tacere una volta per tutte le tante malelingue che li volevano ormai al capolinea.

D’altra parte, a parte qualche piccola (o grande, a voi la decisione) caduta, i due hanno sempre formato una coppia stabile, come dimostra anche la presenza di ben quattro figli a carico.

A differenza di tanti matrimoni ultraglamour, sfarzosi, e pieni di invitati famosi, i Beckham hanno deciso di dirsi -per la seconda volta- “sì” durante una cerimonia intima, con pochissimi invitati, nella loro villa. Naturalmente erano presenti Brooklyn (17 anni), Romeo (13 anni), Cruz (11 anni) e Harper (5 anni).

Riguardo alla scelta di rimanere insieme per un periodo così lungo, David ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Radio 4 “Stiamo insieme perché ormai siamo un marchio? Assolutamente no. Stiamo insieme perché ci amiamo e perché abbiamo quattro figli meravigliosi”.

Insomma, quello tra Victoria e David sembra proprio essere un amore senza fine, un matrimonio di quelli che a raccontarli sembrano davvero una favola.

[fonte articolo: vanityfair.it, mondofox.it, milleunadonna.it]

[foto: grazia.it]