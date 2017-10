Ilary Blasi: mi ciuccio ancora il dito, ecco perché Totti esultava così

Moglie, mamma, conduttrice e… mi ciuccio ancora il dito. Ilary Blasi, moglie dell’ex calciatore della Roma e conduttrice del Grande Fratello Vip, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera alcuni aspetti della sua vita familiare e del lavoro in televisione. E dopo aver dato alla luce tre figli ammette: “Ho un vizio mi ciuccio ancora il dito, penso che a questo punto non smetterò mai. È per questo che Totti esultava così”.

Ilary Blasi è stata confermata per l’undicesima volta alla conduzione de Le Iene. È ormai la conduttrice più longeva del programma di Italia 1. Sul suo partner professionale, Teo Mammuccari, ammette: “Ormai io e Teo siamo una coppia di fatto. Teo è divertente, imprevedibile e permaloso”.

E sul futuro di Francesco Totti, rassicura i tifosi: “La nostra vita non è cambiata per nulla, siamo sempre a Roma, sempre nella stessa casa. Anche i ritmi e le nostre abitudini non sono differenti, lui va a Trigoria (il campo di allenamento della Roma) e a vedere le partite. Semplicemente prima lo faceva in pantaloncini, ora in giacca e cravatta”.

(Fonte: www.corriere.it)

(Foto: www.ilgiornale.it)