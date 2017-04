Irina Shayk e Bradley Cooper sono diventati genitori

A nessuno verrebbe in mente di questionare laddove la coppia formata dalla top model Irina Shayk e dall’attore candidato al premio Oscar Bradley Cooper come una delle più belle del mondo. D’altra parte entrambi sono considerati due sex symbol ed è per questo che non ci siamo stupiti una volta saputo della loro relazione.

I due, che probabilmente hanno trovato nell’altra persona “quella giusta”, hanno deciso di portare la relazione a un livello più serio e qualche mese fa Irina si è fatta vedere, anche se pochissime volte, con un bel pancione, segno evidente della gravidanza.

Stando a quanto scritto sul giornale americano “People”, sembra proprio che i due siano diventati già genitori e che, dunque, Irina abbia partorito, nonostante la coppia abbia deciso di non rilasciare alcun tipo di comunicato mezzo stampa. Il bambino, stando alle indiscrezioni, sarebbe nato attorno all’ultima settimana di Marzo e si tratta di una femminuccia, alla quale è stato dato il nome di Lea De Seine Cooper Shayk. Quest’ultimo particolare è stato lanciato dal portale E! e sarebbe stato confermato da una fonte vicina ai novelli genitori.

Nonostante le varie conferme arrivate, manca ancora quella ufficiale, cosa che ha reso scettico più di un fan: in fin dei conti Irina ha anche evitato di postare foto nelle quali si vedesse il suo stato sul profilo Instagram, cosa inusitata per qualsiasi star del suo calibro.

Genitori o meno, ulteriori fonti vicine alla coppia hanno anche confermato che Brad si sia finalmente convinto a chiedere la mano in sposa a Shayk. Che le nozze dell’anno siano finalmente giunte alle porte?

[Fonti articolo: iodonna.it, lastampa.it, repubblica.it]

[foto: tmz.com]