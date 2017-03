Isola dei Famosi: arriva il coming out di Eva Grimaldi

Sex symbol italiana degli anni 80 e 90 e attrice di successo, Eva Grimaldi è una delle concorrenti più in vista e interessanti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Nonostante il programma sia lontano dai fasti delle stagioni precedenti (almeno per quanto riguarda gli ascolti), Eva è riuscita ad emergere e ad attrarre a sé tutte le attenzioni.

Al di là del carattere forte ma mai sopra le righe, in questi giorni a tenere banco sulla stampa di gossip è il suo coming out: l’attrice ha infatti reso pubblico il suo rapporto con l’attivista per i diritti delle persone omosessuali e transessuali, Imma Battaglia. Le due sono ormai legate da tempo, anche se hanno sempre tenuto privata la loro relazione. Ciò nonostante, la dichiarazione era nell’aria da qualche giorno: il modello ed ex di Paola Barale, Raz Degan, aveva già parlato della relazione sentimentale che legava Eva a Imma. Grimaldi ha dichiarato riguardo all’amore che prova per Battagli: “È meraviglioso avere una relazione bella, trasparente. Incontrare l’amore a 50 anni è una cosa rara e preziosa e a noi è successo. Mi sento miracolata, benedetta, ad avere una donna come Imma nella mia vita ”.

Imma, dal canto suo, non si è lasciata sfuggire l’occasione per dichiarare a tutti l’amore che prova per Eva, dicendo: “Una cosa so ed è certa: l’amore che proviamo è bello, sereno, sincero, molto forte e solido”.

Insomma, il coming out di Eva Grimaldi è arrivato non poi così tanto inatteso: la nostra speranza è che la coppia possa continuare a viversi questo sogno d’amore per tanti e tanti anni ancora.

[fonti articolo: lastampa.it, vanityfair.it, tvzap.kataweb.it]

[foto: bitchyf.it]