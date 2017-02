J-Ax e Fedez arrestati per cocaina? È l’ennesima bufala!

J-Ax e Fedez sono abituati a stare al centro dell’attenzione; i due sono ragazzi famosi, rapper di grande successo e non sono nuovi a scontri con altri artisti, soprattutto con i due rapper Gue Pequeno e Marracash.

I due, in queste ultime ore, sono tornati sotto la lente d’ingrandimento dei giornali scandalistici per essere stati arrestati, a causa di 28 grammi di cocaina trovati in un veicolo. A dare la notizia è stato il sito http://rollingstone.live, blog assolutamente non collegato con la rivista Rolling Stone. I fan dei due subito si sono preoccupati, fin quando non hanno scoperto che, in realtà, la notizia è l’ennesima bufala. I due rapper non solo non sono stati arrestati, ma più importante, non sono assolutamente mai stati in possesso di 28 grammi di cocaina.

La fake news riportata dal blog è piuttosto ricca di particolari: secondo i fantasiosi “giornalisti”, infatti, i ragazzi sarebbero stati bloccati da una pattuglia di carabinieri su Via Montenapoleone a Milano. Secondo l’assurda ricostruzione dei fatti, Fedez e J-Ax avrebbero compiuto una manovra non consentita e avrebbero cercato di fuggire, prima di essere fermati dalle forze dell’ordine.

Naturalmente questa notizia non ha fatto particolarmente piacere ai due, che stanno prendendo seriamente in considerazione l’idea di intentare una causa contro i gestori del sito. Fare ironia sui personaggi pubblici può essere divertente, ma deve esserci sempre una linea, quella del rispetto, che non deve mai essere travalicata da nessuno.

Con la speranza che questi blogger abbiano capito la lezione, non ci resta che aspettare la prossima fake news, consapevoli del fatto che sia già dietro l’angolo

