Jamie Foxx e Katie Holmes: ecco la nuova coppia più “IN” di Hollywood

Da una parte c’è Jamie Foxx, noto per essere uno degli attori più dotati degli ultimi 20 anni (ha anche visto il premio Oscar nel 2005 come miglior attore ed ha collaborato con grandissimi registi), e dall’altra c’è Katie Holmes, diventata famosa grazie ai suoi ruoli in Dawson’s Creek e in Batman Begins di Nolan. Cosa accomuna queste due megastar d’oltreoceano? Semplice, sono ufficialmente la nuova coppia più chiacchierata di Hollywood.

Nonostante la loro relazione sia diventata ufficiale solamente in queste ultime ore, pare che i due siano sentimentalmente legati dal 2013. Perché tenere la storia segreta per così tanto tempo, vi chiederete voi. La risposta è semplice: la povera Katie aveva firmato, al momento del divorzio dal suo ex Tom Cruise, una clausola per la quale si impegnava a non avere alcun flirt per 5 anni. Grazie a ciò ha avuto l’affidamento esclusivo della piccola Suri, bambina nata proprio dal matrimonio con la star di Top Gun.

Tale periodo è scaduto lo scorso Giugno, quindi Holmes e Foxx hanno cominciato a vivere la loro storia alla luce del sole: proprio in questi giorni i due innamorati sono stati paparazzati sulle spiagge di Malibù, mano nella mano. Era da molto che non vedevamo Katie così sorridente e felice.

5 anni sono stati lunghi, ma se i due hanno resistito così bene, significa che il loro non è altro che vero amore. Noi speriamo che la loro storia possa durare il più a lungo possibile, così che entrambi possano definitivamente buttarsi alle spalle i loro amori passati e voltare pagina una volta per tutte.

