Justine Mattera si mette a nudo su Instagram per il ciclismo

Justine Mattera in posa hot su Instagram per il lancio del suo prossimo programma di ciclismo. Saranno in molti gli sportivi delle due ruote contenti di vedere la foto in cui Justine Mattera indossa una tuta ciclistica che non copre le parti intime. La showgirl, ex moglie del compianto Paolo Limiti, ha scelto una foto molto hot per lanciare il programma di ciclismo in cui sarà protagonista. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine in cui appare davanti allo specchio e con indosso una divisa ciclistica che lascia scoperte le parti più intime.

Nella didascalia della foto la Mattera ha scritto: “Chi ha detto che gli indumenti ciclistici non sono sexy?”. Perché, sostiene la showgirl, “non si mettono le mutande sotto le divise ciclistiche“. Justine Mattera ha anche invitato i suoi follower a seguirla nella sua nuova avventura televisiva:” Se volete vedere di più 😏seguimi su Sky 214 : “In Viaggio con Justine” solo su #bikechannel #bikechannelsky214 @bebagerli“.

Dal 2000 al 2002 Justine Mattera è stata sposata con il conduttore televisivo Paolo Limiti. Nel 2009 si è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata, con il quale ha avuto i figli Vincent e Vivienne Rose. Il programma di ciclismo della Mattera sarà visibile su Bike Channel, canale 214 di Sky.

Per vedere il profilo di Justine Mattera: https://www.instagram.com/justineelizabethmattera/

(Foto: DiLei)