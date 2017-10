Kate Middleton: ecco le prime foto del pancino

Kate Middleton, moglie del futuro re d’Inghilterra, il principe William, è tornata in pubblico dopo un mese di assenza. Per la prima volta, dopo l’annuncio della terza gravidanza, i sudditi inglesi hanno potuto vedere il pancino della Duchessa di Cambridge. Kate ha partecipato, assieme al marito e al cognato Harry, alle celebrazioni per la Giornata mondiale della salute mentale svoltesi a Buckingham Palace.

William e Kate: la famiglia reale si allarga. L’annuncio ufficiale dell’arrivo del terzo royal baby è arrivato con un comunicato diramato attraverso il profilo social di Kensington Palace: “The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child”. Il parto, secondo indiscrezioni, dovrebbe avvenire a marzo 2018 mentre ancora non si conosce il sesso del nascituro. Tra i nomi più gettonati ci sono Alice, Elizabeth e Victoria, se si tratterà di una bambina, James, Arthur e Philip, se sarà invece un bambino.

La duchessa di Cambridge soffre di iperemesi gravidica. È un disturbo invalidante che ha colpito la duchessa anche nelle due precedenti gravidanze. L’iperemesi porta forti e frequenti nausee nei primi mesi di gravidanza. Kate viene curata a Palazzo e non è stata ricoverata in ospedale.

Le felicitazioni della regina e della famiglia reale. Dopo l’annuncio dell’arrivo del terzo royal baby sono subito giunte le felicitazioni espresse dalla sovrana, Elisabetta II. La Regina si è detta “felicissima” per la notizia dell’arrivo del terzo figlio di William e Kate. Il nuovo royal baby segue al primogenito George, quattro anni, e alla secondogenita Charlotte, due anni.

