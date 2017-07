Lady Diana: ecco le nuove dichiarazioni sulla sua vita privata

È stata una delle principesse più amate di sempre Lady Diana: il suo fare sempre dolce e gentile ha letteralmente rapito il cuore di tutti i sudditi inglesi e di tantissime altre persone in giro per il mondo. Non solo Diana era una principessa “popolare”, ma era anche una madre amorevole: i principi Henry e William, infatti, la ricordano spesso con infinito affetto, nonostante nelle loro vite sia entrata ormai da tempo Camilla Parker Bowles, che per anni fu amante del principe Carlo.

La principessa è stata spesso al centro delle cronache anche per il suo matrimonio, non proprio felice, con il pretendente al trono d’Inghilterra, Carlo, con il quale visse una storia d’amore travagliata, segnata profondamente dal tradimento di lui con la già citata Camilla.

La storia di Diana è stata raccontata in un nuovo documentario, intitolato “Diana: in her own words”, nel quale si parla proprio della sua vita privata, del rapporto con la regina (che definì Carlo un uomo senza speranze) e dei suoi presunti o veri amanti.

Nel documentario si vedrà la principessa, morta ormai da quasi 20 anni, parlare della sua guardia del corpo Barry Mannakee, del quale si innamorò perdutamente. Dice di lui “Ho giocato col fuoco e mi sono bruciata. Questa persona faceva parte dell’ambiente, lo hanno scoperto, anche se non avevano prove. Non ero mai stata così felice nella mia vita, tre settimane dopo che se ne era andato, rimase ucciso in un incidente di moto”, quasi a voler gettare ombre su una morte quanto mai sospetta.

Nel video Diana parla anche di come affrontò la presenza di Camilla nella vita di Carlo. Al principe chiese “Perché? Perché ti tieni questa donna intorno”; lui arrivò a risponderle “Mi rifiuto di essere l’unico principe del Galles che non ha mai avuto un’amante”, qualcosa di inconcepibile oggi.

Il documentario farà sicuramente discutere, vista la popolarità di Lady D, ma siamo certi anche che sarà un successo senza precedenti.

[fonti articolo: repubblica.it, ilmessaggero.it, ilgiornale.it]

[foto: repubblica.it]