Laura Freddi: la showgirl è incinta

Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000, quello di Laura Freddi era uno dei volti in assoluto più conosciuti della televisione nostrana. La bionda showgirl ha preso parte ad alcuni dei programmi di maggior successo del palinsesto, tra i quali figurano “Non è la RAI”, “Striscia la notizia”, “Festivalbar” e “Buona Domenica”.

Dopo un periodo di riposo, Laura è tornata con due reality show, il “Grande Fratello VIP” nel 2016 e “Bake Off Italia VIP” nel 2017.

La showgirl è tornata a far parlare di sé in questi ultimi giorni per una questione che esula del tutto dal suo lavoro: Freddi sta infatti per diventare mamma di una bambina. Al suo fianco, come al solito, c’è il compagno Leonardo D’Amico: i due sembrano essere felici come non mai della splendida notizia.

A dare la notizia, in anteprima, fu “Chi” quest’estate, che aveva ipotizzato la gravidanza di Laura, ma la stessa ha voluto postare un messaggio di conferma su Twitter. La splendida showgirl ha cinguettato “Non ho parole per ringraziare tutti voi che, in questi giorni per me speciali,mi state dimostrando così tanto affetto! I vostri messaggi mi hanno fatto emozionare e piangere di felicità,lo so sarò troppo sensibile come al solito? Ma le vostre parole mi hanno riempito il cuore. Chi mi conosce sa della mia riservatezza e della mia poca capacità di stare sui social,e per questo ringrazio il mio staff e Vito che gestiscono tutto,e anche se non posso partecipare sempre direttamente,vi leggo e vorrei abbracciare tutti perché state condividendo il momento più importante della mia vita,e la mia gioia più grande!! Il mio sogno sta per realizzarsi ….è e sarà la mia bimba. Grazie grazie vi voglio bene !!la mia pancetta inizia a farsi vedere e ora tocco il sole con un dito”.

Insomma, dopo i tanti, tantissimi successo legati al piccolo schermo, Laura Freddi e il suo compagno sono finalmente pronti per una nuova pagina da scrivere insieme, quella dell’essere genitori. Tanti auguri ai futuri mamma e papà.

[fonti articolo: pourfemme.it, vanityfair.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: tgcom24.mediaset.it]