Il modello Andrea Marcaccini, che sui suoi profili social può vantare tantissimi follower, è stato eliminato dalla trasmissione “L’isola dei famosi” per aver tenuto nascosto alla produzione un procedimento giudiziario in cui è coinvolto. Il giovane modello siciliano, infatti, è stato accusato dalla sua ex fidanzata di stalking e violenza.

Andrea si è sempre dichiarato innocente e i suoi fan si sono subito schierati dalla sua parte: la sua posizione sarebbe stata anche confermata dalla caduta di alcune delle accuse mosse da Daniela. Quest’ultima, però, non vuole passare per una persona che mente ed ha dunque deciso di postare sul suo profilo Instagram alcuni screenshot dei messaggi inviati da Andrea. In questi si legge chiaramente quanto segue: “Mi faccio schifo, lo capisci? Perché insulto la mia intelligenza se devo arrivare ad alzare le mani perché non riesco a risolvere le cose con la bocca”.

Sul suo profilo è cominciata la solita presa di posizioni da parte dei tanti follower: da una parte c’è chi crede all’innocenza di Andrea, vittima a loro dire di un “trabocchetto” architettato ad arte; dall’altra c’è chi invece è convinto che quanto riferito da Daniela sia reale.

Il giovane modello ancora non ha risposto a quanto dichiarato ultimamente dalla sua ex, ma è logico che, a breve, lo faccia, anche perché le accuse mossegli sono davvero molto pesanti.

Noi speriamo vivamente che questa storia possa giungere a una conclusione quanto prima e che esca fuori la verità.

[fonte articolo: ilmessaggero.it, leggo.it, ilgiornale.it]

[foto: instagram.com]