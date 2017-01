C’è voluto un post su Instagram per ufficializzare la fine della relazione sentimentale tra Maddalena Corvaglia e il marito Stef Burns, chitarrista del celebre Vasco Rossi. Un messaggio che l’ex Velina ha voluto pubblicare per fare chiarezza sulla sua vicenda personale, ma anche un modo per voltare pagina mettendo in evidenza alcuni aspetti della sua vita privata.

“Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico che sarà sempre una parte importante della mia vita”, scrive Maddalena sui social. Parole prive di rancore, di astio, e che preannunciano in futuro un rapporto tra i due idilliaco. Tra l’altro lei e Stef hanno una bambina, Jamie Carlyn, nata nel settembre del 2011, l’anno del loro matrimonio.

Maddalena nel suo messaggio s’interroga anche sui motivi che possono portare alla fine di un matrimonio perché, se ciò accade, è “quando non ci si capisce più”. L’incontro con Stef è stato, per la bionda showgirl, un evento importantissimo e che le ha permesso di mettere in gioco i suoi sentimenti dopo la fine della relazione con il simpatico Enzo Iacchetti a causa delle foto sexy pubblicate sul magazine Max. Ed è proprio con Burns era riuscita nel tempo a costruire un rapporto che, purtroppo, forse è finito troppo presto.

In molti ricorderanno quel 28 maggio del 2011 quando le nozze tra lei e Stef furono officiate a Mirandola da Vasco Rossi, su una concessione speciale del Sindaco, mentre madrina d’eccezione fu Elisabetta Canalis, con cui Maddalena aveva condiviso tanti bellissimi momenti a Striscia la Notizia, programma che le ha permesso di ottenere una meritata popolarità.

Ed è proprio dalla Canalis che, lo scorso dicembre, Maddalena e sua figlia erano partite per Los Angeles, dove trascorrere qualche mese di vacanza: le due amiche, inoltre, avevano mostrato sui social l’intenzione di aprire insieme un salone di bellezza specializzato in fisioterapia. La scelta imprenditoriale che dovrebbe dare presto i suoi frutti in termini economici, era anche un segnale chiaro che la storia tra la Corvaglia e Burns fosse ormai agli sgoccioli.

E di strada nella sua vita artistica Maddalena ne ha fatta: dal suo esordio come Velina, all’esperienza come inviata di storici programmi del calibro di Operazione Trionfo e Stranamore. In seguito ha cercato con caparbietà di ritagliarsi un piccolo spazio in varie trasmissioni fino a diventare un’opinionista di Domenica Live e, infine, in tempi più recenti, sancendo il suo successo mediatico con la vittoria nella finale di Si può fare! avvenuta nel 2014.

In questi primi giorni del 2017 Maddalena ha voluto iniziare l’anno nuovo con un’importante svolta annunciando la sua separazione. “Ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo viaggio insieme”: sono queste le parole con cui ha concluso il post su Instagram, collezionando migliaia di like. Un modo per dimostrare a tutti che, nonostante la fine di un amore, si può guardare con una certa serenità al futuro e a tutto quello di meraviglioso che potrà avvenire.

