Mara Venier: “Anch’io sono stata molestata”. È uno dei volti di punta della televisione italiana e, in un’intervista al settimanale Oggi, ha voluto parlare anche lei del tema delle molestie. Un tema che, a quanto pare, la riguarda in prima persona: “Se avessi dovuto denunciare tutti quelli che mi sono “zompati” addosso per provarci, avrei riempito le galere. Invece ho reagito, ho anche dato due ceffoni quando sono serviti, e me ne sono andata”.

La Venier, sessantasette anni, parla poi del momento che stiamo vivendo, in cui molte attrici stanno confessando le violenze subìte, e ne approfitta per fare chiarezza: “Stiamo assistendo a un’ondata di denunce ricordi, segnalazioni molto composite in cui si sta perdendo un po’ la distinzione tra i vari episodi che la compongono. Un conto sono gli stupri, un conto le molestie sessuali e un altro quelle che io chiamo “avances esuberanti”.

Il coraggio di dire no ad un politico importante che avrebbe potuto cambiarle la vita. Sono trascorsi ben 25 anni da quando è successo e la Venier, senza citare il nome, riprende l’episodio che riguarda la molestia subìta da un politico: “Una sera, circa 25 anni fa, con due amici e altre 10 persone andai a cena a casa di un politico molto importante. A fine cena, mi dice: “Vieni a vedere i miei quadri?”. Io vado, vediamo ‘sti quadri. Poi, quando torniamo in sala da pranzo scopro che gli altri, anche i miei due amici, sono andati via. Erano tutti d’accordo fin dall’inizio… Gli dissi: “Guarda che hai capito male”, e me ne andai. Non ero arrabbiata con lui, che avevo messo a posto in un attimo, ma con gli amici che mi avevano tradita. Ero giovane, agli inizi, avevo difficoltà a lavorare e quel politico avrebbe potuto dare una svolta alla mia vita. Eppure andai via”. Una vera lezione di vita.

