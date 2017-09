Matrimonio in casa Game Of Thrones: si sposano Jon e Ygritte

Il Trono di spade è una delle serie più seguite e amate della storia della televisione. Da quando nel 2011 debuttò sul canale HBO, la serie ha battuto qualsiasi tipo di record immaginabile, ammaliando milioni di fan in tutto il mondo, con le sue storie di sangue, passioni e amori.

Capita talvolta che gli amori della fiction diventino reali e così è successo a due dei protagonisti di GOT: Kit Harrington e Rose Leslie, che nella serie ricoprono i ruoli di Jon Snow e Ygritte, hanno infatti deciso di sposarsi. I due attori, che si frequentano ormai da cinque anni, ancora non hanno fatto alcun comunicato ufficiale ma non ci sono più dubbi sulle loro nozze imminenti. A confermarlo è stata una fonte anonima vicina alla coppia, che ha dichiarato al Sun “Devono ancora scegliere una data, ma hanno annunciato il fidanzamento ad amici e familiari. Si sa che Kit da anni ha intenzione di sposarla, ma volevano prima andare a convivere e sistemarsi”. D’altra parte Kit e Rose hanno già acquistato anche una lussuosissima casa a Nord di Londra, il cui costo, si dice, si aggiri attorno a 1.75 milioni di sterline.

Riguardo alla relazione con la bellissima Leslie, Harrington ha dichiarato “Se sei già attratto da qualcuno, e se devi interpretare di stare con lei sullo schermo, il gioco è fatto: è facilissimo innamorarsi”.

Insomma, la realtà stavolta ha davvero imitato la finzione: sebbene manchino ancora i dettagli finali, quello tra Jon e Ygritte si preannuncia essere il matrimonio dell’anno. E di certo tutti i fan di “Game of thrones” non potranno che gioire per i loro beniamini.

[fonti articolo: vanityfair.it, tgcom24.mediaset.it, diregiovani.it]

[foto: talkylife.it]