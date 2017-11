Max Biaggi lascia Bianca Atzei: ‘Max mi ha lasciata senza dirmi perché’

Bianca Atzei lasciata da Max Biaggi. La storia tra l’artista e il campione di motociclismo sembra essere giunta al capolinea, almeno stando a quanto la Atzei ha rivelato al settimanale Chi. La cantante, nell’intervista in edicola oggi, ha affermato che Biaggi l’ha lasciata senza spiegarle il motivo: “È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”. I due avevano ufficializzato la loro storia con un tweet nel novembre 2015.

Una coppia molto unita. Tutti ricordano il brutto incidente in moto di Biaggi del 9 giugno scorso, quando il motociclista è caduto durante una prova al Circuito Internazionale di Latina “Il Sagittario”. In quell’occasione la Atzei è sempre stata vicino a Biaggi e i due apparivano più uniti che mai, tanto che i rumors parlavano già di matrimonio in vista.

E poi una fine veloce e senza motivo. Oggi, invece, la cantante si confessa al settimanale diretto da Signorini e parla della fine della loro storia. Una conclusione che sembra essere senza un perché, arrivata in modo veloce: “Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno” ha affermato la Atzei. Cosa sarà successo? Biaggi si sta forse riavvicinando alla sua ex moglie, Eleonora Pedron, fidanzata con il dj Tommy Vee?

