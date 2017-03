Mischa Barton: nuovi problemi per l’ex attrice della serie “The O.C.”

Mischa Barton, per un breve periodo, ha goduto di una fama sconvolgente: l’attrice, infatti, ha preso parte, nella prima metà degli anni 2000, alla teen-soap “The O.C.”, serie di grandissimo successo che portò alla ribalta molti dei suoi protagonisti.

La carriera della bionda attrice che recitava nel ruolo di Marissa ha subito poi un brusco stop dopo alcune scelte sbagliate e dopo l’arresto, datato 2007, per guida in stato d’ebrezza con tanto di patente scaduta e possesso di marijuana. Insomma, lo avrete capito, Barton non è propriamente il prototipo di “good girl”.

Dopo anni di anonimato, durante i quali ha preso parte a pellicole dimenticabili quali “Zombie Killer: Elephant’s Graveyard”, Mischa è tornata nuovamente al centro delle cronache scandalistiche, anche se questa volta la colpa non sembra essere di certo la sua.

L’attrice è infatti stata vittima di quel fastidiosissimo fenomeno rinominato “revenge porn”: qualcuno ha infatti realizzato a sua insaputa un video mentre era in atteggiamenti intimi e ora lo sta facendo circolare, per mettere in cattiva luce la ragazza.

L’avvocato di Mischa ha dichiarato “La signora Barton non ha consentito alla divulgazione di tali immagini e crede di essere stata filmata senza il suo consenso da parte di qualcuno che ha frequentato. C’è un nome per questo disgustoso comportamento: revenge pornography. È una forma di violenza sessuale, ed è anche un crimine e un illecito civile in California.”. L’uomo ha anche chiaramente detto che chiunque contribuisca attivamente alla circolazione del video sarà denunciato.

Insomma, sembra proprio che Mischa non riesca a trovare un momento di pace. Noi speriamo solo che possa gettarsi alle spalle questo brutto periodo quanto prima.

[fonti articolo: donnaglamour.it, sportfair.it, lanotiziagiornale.it]

[foto: usmagazine.com]