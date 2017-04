Monica Bellucci: a 52 anni è più bella che mai

Quando si parla di donne italiane famose nel mondo, sembra quasi impossibile non pensare subito a lei: Monica Bellucci. Modella di grande successo ad inizio anni ’90, Bellucci ha poi avviato una carriera brillante da attrice, che l’ha vista prendere parte a pellicole di grandissimo successo commerciale quali Matrix, Malena, I fratelli Grimm e l’incantevole strega e La passione di Cristo e, non ultimo, 007.

Monica è stata spesso al centro dell’interessa dei rotocalchi anche per la sua lunga storia d’amore, durata quasi 20 anni, con la superstar francese Vincent Cassel, con il quale ha anche avuto due figlie. Archiviata la loro relazione, a seguito dei ripetuti tradimenti di lui, Monica sembra essere realmente rinata: a 52 anni non solo è più bella che mai, ma sembra aver trovato un equilibrio e una consapevolezza di sé tipiche della diva navigata.

L’anno in corso sarà per Bellucci l’ennesimo anno costellato di preannunciati successi: da una parte c’è il suo ritorno al cinema con Emir Kusturica che l’ha voluta nel suo ultimo “On the Milky Way”; dall’altra c’è il lavoro in televisione: Monica sarà la protagonista femminile della nuova stagione di Mozart in the Jungle.

A tutto, non ce ne siamo scordati, va aggiunto che ricoprirà il prestigiosissimo ruolo di Madrina alla 70esima edizione del festival cinematografico di Cannes.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Monica dice di sé “Sono la ragazza che sono stata e che non sono più. Significa che vado incontro al tempo che passa, non mi ci scontro. A vent’anni, se mi immaginavo nel futuro, pensavo già alla morte. Oggi, sento che ogni età è semplicemente un altro modo di continuare a vivere con me stessa. Credo che non sia una sensazione solo mia, ma una conquista delle donne della mia generazione. Abbiamo molto più rispetto di noi stesse, ci vediamo belle e realizzate anche a 40, 50, 60 e 70 anni.”. Ed è proprio così che Bellucci mostra di essersi buttata alle spalle gli anni più bui che abbia dovuto affrontare, quelli della separazione da Cassel.

Insomma, questa è la Monica Bellucci di oggi: una donna di 52 anni che sa gestire con estrema facilità una fama planetaria, una carriera sempre più brillante, un nuovo amore e la sua vita familiare.

[fonti articolo: vanityfair.it, gossipblog.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: numero.com]