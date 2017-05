Monica Bellucci a 52 anni riscopre l’amore

52 anni, una carriera costellata da successi planetari e, nonostante l’età avanzi, è ancora considerata una delle donne più belle e affascinanti del mondo. Monica Bellucci è il vero prototipo di diva, ciò nonostante non è stata esattamente fortunata con l’amore. La sua storia d’amore con il divo francese Vincent Cassel, infatti, è malamente naufragata a causa dei tradimenti di quest’ultimo.

Monica, dopo essersi presa una pausa dagli uomini, ha deciso di rimettersi in gioco e, a 52 anni, ha finalmente ritrovato l’amore. E lo ha fatto grazie all’ultimo film di cui è protagonista, quel “On the milky way” firmato dal grande Emir Kusturica, un lavoro che, secondo la stessa attrice “rappresenta la sensualità e l’amore in età, come se queste emozioni non fossero più adatte alle persone via via che il tempo passa ed è questa una cosa molto triste. Invece nella vita l’amore e il sesso sono legate più all’energia che al tempo che va e On the Milky Road racconta proprio lo slancio vitale, l’amore che non ha età. Alla fine nel suo essere favola è un film di speranza che racconta bene com’è l’amore”.

L’identità di questo nuovo amore rimane avvolta ancora nel mistero, come è giusto che sia per poter vivere la storia con la maggior serenità possibile.

Intanto Monica continua con il suo lavoro: assieme al film di Kusturica, quest’anno la vedremo impegnata su diversi fronti. Le serie “Mozart in the jungle” e “Twin Peaks” sono solo due dei progetti a cui ha preso parte; importantissima sarà anche la sua presenza a Cannes, per la prima volta in veste di madrina del Festival.

Cosa dire dunque? A 52 anni, Monica Bellucci rimane il simbolo della bellezza e del fascino italiano nel mondo. Francia e Stati Uniti la reclamano a gran voce, lei ha ritrovato l’amore, cos’altro può chiedere alla vita?

[fonti articolo: ilmessaggero.it, ansa.it, repubblica.it]

[foto: zoom24.it]