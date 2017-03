Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati: “Finisce l’amore, non l’amicizia”

Pochi giorni fa la prima apparizione in pubblico come coppia. È stata rilasciata da un portavoce al tabloid Us Weekly la notizia della fine della storia d’amore tra Orlando Bloom e Katy Perry. Solo pochi giorni fa, i due ormai ex fidanzati, sono stati presenti per la prima volta in pubblico come coppia alla festa annuale di Vanity Fair organizzata per la notte degli Oscar.

Nel corso della loro visita in Sardegna Katy Perry e Orlando Bloom erano apparsi felici, intenti a scambiarsi baci e carezze. Ora arriva la notizia che colpisce i fan della coppia e che azzera tutto, con poche e fredde parole che comunicano l’addio: “Dopo un anno insieme, i due hanno deciso di riprendersi i propri spazi nella calma e nel rispetto reciproco. Finisce l’amore, non l’amicizia”.

Una storia sbocciata a inizio 2016. La loro storia è iniziata poco più di un anno fa quando entrambi sono stati paparazzati alla festa dei Golden Globe organizzata dalla Weinstein Company e da Netflix. Hanno tarscorso assieme le vacanze al mare, la visita ai bambini di un ospedale pediatrico, fino a dirsi addio solo pochi giorni fa. Un amore veloce e intenso che si trasformerà in amicizia.

