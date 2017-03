Oscar 2017: licenziata la coppia che ha consegnato la busta sbagliata!

And the Academy award for the best picture…“La la Land”. Anzi no, il premio contro tutti i pronostici va a “Moonlight”, un film con protagonista un ragazzo nero e omosessuale: una vittoria del genere non si era mai vista agli Oscar e forse è stata anche meritata.

L’errore, si sa, può essere sempre dietro l’angolo, ma quando si parla di Academy awards tutto assume una prospettiva diversa: se in molti hanno riso all’annuncio dello scambio di buste, gli organizzatori non hanno preso affatto bene il fuori programma, tanto da licenziare in tronco Brian Cullinan e Martha Ruiz. I due, revisori dei conti per la PriceWaterhouseCoopers avrebbero dovuto controllare più attentamente le buste consegnate: a causa di una leggerezza, invece, hanno consegnato a Warren Beatty e Faye Dunaway la busta con il premio alla miglior attrice protagonista, ossia Emma Stone, premiata per il suo lavoro in “La La Land”.

Secondo alcune indiscrezioni, l’errore sarebbe stato di Cullinan, intento a postare su Twitter una foto fatta poco prima assieme a Stone. Riguardo alla svista e al conseguente momento di grande imbarazzo, Cheryl Boone Isaac, rappresentante delle pubbliche relazioni dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha detto che si sta valutando se mettere in discussione o meno il rapporto tra gli Oscar e la PriceWaterhouseCoopers.

Insomma, i due l’hanno fatta davvero grossa e pare che nessuna abbia voglia di chiudere un occhio per quanto accaduto. Credete che si stiano esagerando o che all’Accademy abbiano fatto bene a prendere provvedimenti così netti?

[fonte articolo: tgcom24.mediaset.it, quotidiano.net, lastampa.it]

[foto: lastampa.it]